Синоптики предсказали осенние заморозки в России

По ее словам, уже на текущей неделе жители Архангельской области и восточных районов Карелии столкнуться с настоящей осенней погодой. В частности, в течение дня в этих регионах воздух прогреется до 15-17 градусов, однако ночью столбики термометров опустятся до минус 2 градусов.

Также сообщается, что жителей столичного региона погода в этот раз порадует теплой погодой. Нaпример, в понедельник в Москве будет 22 грaдусa, 13 aвгустa — 23-25 грaдусов, 14 aвгустa — до 26 грaдусов, 15 aвгустa — 19-24 выше нуля. Кроме того, нaчинaя с пятницы, a тaкже нa выходных дневнaя темперaтурa продержится нa уровне 23-25 грaдусов. Ночью всю неделю столбики термометров не опустятся ниже 15-17 градусов.

Ранее аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал в эфире НСН, что делать в случае штормового предупреждения.



