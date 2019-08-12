Синоптики предсказали осенние заморозки в России
Середина август принесет в некоторые регионы России заморозки. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете», сообщает Ura.ru.
По ее словам, уже на текущей неделе жители Архангельской области и восточных районов Карелии столкнуться с настоящей осенней погодой. В частности, в течение дня в этих регионах воздух прогреется до 15-17 градусов, однако ночью столбики термометров опустятся до минус 2 градусов.
Также сообщается, что жителей столичного региона погода в этот раз порадует теплой погодой. Нaпример, в понедельник в Москве будет 22 грaдусa, 13 aвгустa — 23-25 грaдусов, 14 aвгустa — до 26 грaдусов, 15 aвгустa — 19-24 выше нуля. Кроме того, нaчинaя с пятницы, a тaкже нa выходных дневнaя темперaтурa продержится нa уровне 23-25 грaдусов. Ночью всю неделю столбики термометров не опустятся ниже 15-17 градусов.
Ранее аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал в эфире НСН, что делать в случае штормового предупреждения.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В США заявили о крупнейшем за десятилетие риске для мировой экономики
- Новости за ночь: Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
- Астероид размером с пирамиду Хеопса летит в сторону Земли
- В разговорах о самоубийстве Эпштейна увидели русский след
- Трагедия в Сарове. Кем были погибшие сотрудники ядерного центра