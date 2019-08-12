Синоптики пообещали москвичам возвращение лета

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с НСН, какую погоду стоит ожидать жителям центральной России в августе. По его словам, в регион вернется настоящее августовское лето.

«Что касается погоды, по крайней мере, на ближайшие пять суток, то по температурному фону можно сказать, что к нам вернется настоящее августовское лето. Это умеренное комфортное тепло, чередование солнца и коротких дождей. То есть будут к нам приходить антициклоны, как вот сегодня и вчера была хорошая солнечная погода. Сегодня, кстати, температура повысится в Москве уже до +21-23 градусов, а по области до +19-24. Ну, и в последующие дни столбики термометров будут варьироваться в пределах +18-23, может быть, даже +19-24, как сегодня. Солнце будет чередоваться с короткими дождями. То есть, в принципе, вполне такое умеренное августовское лето с комфортной температурой. В общем то, никаких особых катаклизмов нет. Хотя, еще раз напомню, что без коротких ливневых дождей время от времени не обойдется. Ночные температуры довольно таки высокие для августа – это +10-15. Ну, то есть с утра немножко свежо, бодряще прохладно, а днем, в принципе, по летней форме одежды очень комфортный температурный режим», - рассказал собеседник НСН.

Ранее кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН рассказал о причинах погодных аномалий на планете. По его словам, в дальнейшем погодные аномалии будут все более и более частыми.

