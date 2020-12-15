Синоптики предсказали нестабильную погоду в Европейской России

Согласно прогнозу, всю неделю - облачно, солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Выпадет снег, местами сильный. В конце рабочей недели ожидается оттепель до 2 градусов тепла.

Напомним, Гидрометцентр объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение объявлено из-за снега и обледенения, оно действует с 21:00 понедельника до девяти утра вторника, Также синоптики отметили, что в Подмосковье местами ожидается сильный снег.

