Синоптики предсказали нестабильную погоду в Европейской России

Жителей центральной части Европейской России ожидает переменчивая погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, с 15 декабря будет умеренно мягкая погода. Ночью ожидается 5-6 градусов мороза, днем 15 и 16 декабря — минус 2-4.

В Москву придет оттепель

Согласно прогнозу, всю неделю - облачно, солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Выпадет снег, местами сильный. В конце рабочей недели ожидается оттепель до 2 градусов тепла.

Напомним, Гидрометцентр объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение объявлено из-за снега и обледенения, оно действует с 21:00 понедельника до девяти утра вторника, Также синоптики отметили, что в Подмосковье местами ожидается сильный снег.

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ФОТО: РИА Новости
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