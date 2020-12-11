В Москву придет оттепель

В понедельник местами с небольшим снегом, с юго-восточным ветром 7-10 м/с, станет еще теплее.

«Ночью в Москве -4⁰С…-6⁰С, по области - от -4⁰С до -9⁰С. Днем в понедельник в Москве –2⁰С…-4⁰С, в Подмосковье - от -1⁰С до -6⁰С», - добавила она.

В середине следующей недели нас ожидает повышение температуры до оттепели.

«Во вторник еще будет идти снег. А уже в среду снег будет мокрым, местами где-то пройдет дождик. Температура от -3⁰С до +2⁰С. На дорогах будет гололедица», - предупредила синоптик.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что декабрь 2020 года может оказаться самым светлым и солнечным в истории метеонаблюдений в Москве.

