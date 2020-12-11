В Москву придет оттепель
На следующей неделе в столичный регион придет оттепель. Об этом в эфире НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
На следующей неделе в столичный регион придет оттепель. Об этом в эфире НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В выходные погода у нас изменится. Суббота еще будет холодной, умеренно морозной. Ночью на субботу -11⁰С…-13⁰С и по области -11⁰С…-16⁰С. Погода будем малооблачной, без осадков, ветер юго-восточный, не сильный, атмосферное давление высокое. Оно сохранится высоким и в последующие дни, но будет плавно падать. А в воскресенье погода начнет меняться: температура будет повышаться, ветер юго-восточный – усиливаться, и станет больше облаков. Уже пройдет небольшой снег. Ночью в воскресенье в Москве -8⁰С…-10⁰С, по области – от -7⁰С до -12⁰С. Днем в Москве -4⁰С…-6⁰С, в районах Подмосковья – от -3⁰С до -8⁰С», - сказала Макарова.
В понедельник местами с небольшим снегом, с юго-восточным ветром 7-10 м/с, станет еще теплее.
«Ночью в Москве -4⁰С…-6⁰С, по области - от -4⁰С до -9⁰С. Днем в понедельник в Москве –2⁰С…-4⁰С, в Подмосковье - от -1⁰С до -6⁰С», - добавила она.
В середине следующей недели нас ожидает повышение температуры до оттепели.
«Во вторник еще будет идти снег. А уже в среду снег будет мокрым, местами где-то пройдет дождик. Температура от -3⁰С до +2⁰С. На дорогах будет гололедица», - предупредила синоптик.
Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что декабрь 2020 года может оказаться самым светлым и солнечным в истории метеонаблюдений в Москве.
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