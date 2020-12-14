В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение объявлено из-за снега и обледенения, оно действует с 21:00 понедельника до девяти утра вторника, Также синоптики отметили, что в Подмосковье местами ожидается сильный снег.

В Москву придет оттепель

А ранее стало известно, что самым снежным днём в столичном регионе на этой неделе будет вторник, 15 декабря. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист отметила, что в ближайшие два дня погоду в Москве и области будет определять антициклон. А кардинально её характер начнёт меняться в предстоящее воскресенье, пишет RT.

В понедельник, 14 декабря, местами возможен небольшой снег, температура продолжит повышаться. Минимальная в Москве — от четырёх до девяти градусов мороза ночью. И днём будет от 1 до 6 градусов ниже ноля.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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