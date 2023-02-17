Синоптики предрекли сильное похолодание на 23 февраля
В середине следующей недели в Москву придут морозы с северо-востока, это будет первое существенное похолодание за февраль, сказал НСН Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире НСН рассказал о погоде на выходные и предстоящую праздничную неделю.
Метеоролог считает, что грядущие выходные будут облачными и снежными.
«В субботу и в воскресенье будет облачная погода, низкое давление, порывистый ветер (юго-восточный, переходящий на северо-восточный) и умеренный снег, который начнется ближе к вечеру в субботу и будет идти до вечера понедельника. Слишком сильным он не будет, но 5-10 см вполне может нападать», — сказал Шувалов.
Собеседник НСН также пообещал существенное похолодание на будущей неделе.
«Сейчас на северо-востоке, а именно в Коми, на востоке Архангельской области, в Пермском крае, холодает, здесь уже -20…23 градуса. Холодные массы оттуда дойдут до столицы 21-22 февраля, это будут первые сильные морозы в феврале. В среду и в четверг ночные температуры составят -13…18 градусов, а днем воздух прогреется до 8-10 градусов мороза. С пятницы начнется повышение температуры, в субботу и воскресенье столбики термометров покажут не ниже 6 градусов мороза. Такая погода абсолютно соответствует климатической норме», — отметил он.
В заключение метеоролог добавил, что перехода к весенней погоде пока не предвидится.
Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна в столицу придет 20 марта. Об этом сообщило агентство НСН.
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