Синоптики предостерегли водителей от ранней смены резины
До середины апреля о смене резины задумываться не стоит, сказал НСН Михаил Леус.
Менять резину на летнюю можно будет, когда столбики термометров перестанут опускаться ниже +5...+7 градусов тепла. Об этом НСН заявил ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о ночных заморозках в Центральной России в конце марта. Отмечается, что это естественное похолодание, погода вернётся к климатической норме после аномально высоких температур. Так, 23 марта в Москве прогнозируется до 11 градусов тепла. 24 числа — до +12, а снег сойдет в Москве в течение 10 дней. Леус добавил, что автомобилистам менять резину на летнюю пока рано.
«Дело не только в том, что снег еще не везде сошел, и не в заморозках. Производители автомобильных шин рекомендуют менять резину с зимней на летнюю и наоборот, когда температура воздуха начинает устойчиво переходить через отметку +5...+7 градусов. В Москве обычно это вторая декада апреля. Более того, в ближайшие дни ожидается снег, гарантированно будут заморозки и гололедица. Исходя из своего водительского опыта, скажу, что до середины апреля о смене резины задумываться не буду», — сказал синоптик.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что после анонсированного ухода из России производителя шин Continental владельцы автомобилей получат тот же продукт, но за меньшую сумму.
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