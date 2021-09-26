Синоптики пообещали россиянам «золотую осень»
Антициклон принесет на следующей неделе в центр Европейской России малооблачную погоду без осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в ближайшие дни придет «золотая осень». 27 сентября появятся просветы, а дожди будут небольшими. С каждым днем прояснение будет нарастать. «Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков», — сообщил синоптик. Днем ожидается до 10-12 градусов, а ночью — до 0-5 градусов.
Ранее сообщалось о том, что бабье лето может прийти в московский регион как в конце сентября, так и в начале октября.
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