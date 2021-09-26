Синоптики пообещали россиянам «золотую осень»

По его словам, в ближайшие дни придет «золотая осень». 27 сентября появятся просветы, а дожди будут небольшими. С каждым днем прояснение будет нарастать. «Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков», — сообщил синоптик. Днем ожидается до 10-12 градусов, а ночью — до 0-5 градусов.

Ранее сообщалось о том, что бабье лето может прийти в московский регион как в конце сентября, так и в начале октября.

