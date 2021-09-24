Метеоролог допустил приход бабьего лета в октябре
Бабье лето может прийти в московский регион как в конце сентября, так и в начале октября, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старкова.
По его словам, в последние годы были случаи, когда бабье лето наступало в октябре. Как отметил синоптик, это было «условное бабье лето», так как температуре воздуха «сложно повышаться до +20».
Старков считает, что умеренно теплую погоду все же стоит ждать, вопрос заключается лишь в ее продолжительности. По его данным, период похолодания подошел к концу и в ближайшие дни стоит ожидать температуру до 13 градусов тепла.
Специалисты отмечают, что самыми низкими температуры были в понедельник, 20 сентября, когда дневной максимум в столице не превышал +7 градусов. К выходным, по прогнозам специалистов, показания термометров постепенно вернутся в климатическую норму.
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