Метеоролог допустил приход бабьего лета в октябре

Бабье лето может прийти в московский регион как в конце сентября, так и в начале октября, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старкова.

Без «бабьего лета», но и без заморозков. Москвичам дали прогноз на конец сентября

По его словам, в последние годы были случаи, когда бабье лето наступало в октябре. Как отметил синоптик, это было «условное бабье лето», так как температуре воздуха «сложно повышаться до +20».

Старков считает, что умеренно теплую погоду все же стоит ждать, вопрос заключается лишь в ее продолжительности. По его данным, период похолодания подошел к концу и в ближайшие дни стоит ожидать температуру до 13 градусов тепла.

Специалисты отмечают, что самыми низкими температуры были в понедельник, 20 сентября, когда дневной максимум в столице не превышал +7 градусов. К выходным, по прогнозам специалистов, показания термометров постепенно вернутся в климатическую норму.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СиноптикиПогодаБабье Лето
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