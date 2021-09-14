Метеоролог рассказал, когда в Центральную Россию придет бабье лето

Потепление в Центральной России ожидается во второй половине сентября, сообщил главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Есть надежда после 17 или 18 числа на бабье лето, но срок там не очень большой будет. Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми», — рассказал синоптик в беседе с радио Sputnik.

Тишковец отметил, что наблюдавшуюся ранее в Москве и других центральных регионах теплую погоду нельзя назвать бабьим летом, сообщает Ura.ru. Метеоролог пояснил, что под этим определением подразумевают стабильный период длиной в пять-семь суток, когда светит солнце, нет осадков и облачности, ветер тихий, а температура — умеренно комфортная, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФобосПогодаЕвгений Тишковец
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