Метеоролог рассказал, когда в Центральную Россию придет бабье лето
Потепление в Центральной России ожидается во второй половине сентября, сообщил главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Есть надежда после 17 или 18 числа на бабье лето, но срок там не очень большой будет. Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми», — рассказал синоптик в беседе с радио Sputnik.
Тишковец отметил, что наблюдавшуюся ранее в Москве и других центральных регионах теплую погоду нельзя назвать бабьим летом, сообщает Ura.ru. Метеоролог пояснил, что под этим определением подразумевают стабильный период длиной в пять-семь суток, когда светит солнце, нет осадков и облачности, ветер тихий, а температура — умеренно комфортная, отмечает РИА ФАН.
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