Синоптики пообещали дожди в Москве до начала следующей недели
Облачная погода с дождями продлится в Москве до начала следующей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.
По ее словам, 6 июля в городе ожидаются дожди, грозы, град, а также ветер с порывами до 22 метров в секунду.
При этом 8 июля придет незначительное похолодание — воздух прогреется до 26 градусов, а не до 32, как ранее.
Напомним, столичная водосточная сеть справляется с объемом осадков. В городе дежурят около 300 бригад и 290 единиц техники.
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