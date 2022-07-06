Синоптики пообещали дожди в Москве до начала следующей недели

Облачная погода с дождями продлится в Москве до начала следующей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле

По ее словам, 6 июля в городе ожидаются дожди, грозы, град, а также ветер с порывами до 22 метров в секунду.

При этом 8 июля придет незначительное похолодание — воздух прогреется до 26 градусов, а не до 32, как ранее.

Напомним, столичная водосточная сеть справляется с объемом осадков. В городе дежурят около 300 бригад и 290 единиц техники.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В Москве
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