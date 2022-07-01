Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле
Жителей и гостей Москвы ждет жаркий и засушливый июль, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, июль в Центральной России ожидается на 1–1,5 градуса теплее многолетней нормы с существенным дефицитом осадков. Для московского региона в начале июля отклонение от нормы составит 4 градуса в большую сторону, после 10 июля — существенно меньше (0,5 градуса). С 20-30 июля температура воздуха в Москве будет соответствовать норме.
Синоптик также отметил, что если в среднем в мегаполисе обычно выпадает 94 мм осадков в июле, то в этом году их будет вдвое меньше.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие выходные в Москву вернется жаркая погода.
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