Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков

Столичная водосточная сеть справляется с объемом осадков, выпадающих в Москве 5 июля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным организации, в городе дежурят около 300 бригад и 290 единиц техники. Отмечается, что вода уходит в ливневую сеть самостоятельно, при необходимости сотрудники «Мосводосток» обеспечивают пропуск воды.

Отмечается, что наиболее интенсивные осадки обрушились на восточные районы города. Чуть более чем за час на востоке столицы выпало более 30% месячной нормы осадков. По прогнозу, до конца суток объем осадков может превысить половину месячной нормы.





