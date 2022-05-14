Синоптики пообещали до +17 °C в Москве 14 мая

Днем 14 мая в Москве потеплеет до +17 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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В субботу в российской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Кроме того, будет дуть западный ветер со скоростью 6—11 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в начале следующей недели в Москву придет похолодание, температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

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