Синоптики пообещали до +17 °C в Москве 14 мая

В субботу в российской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Кроме того, будет дуть западный ветер со скоростью 6—11 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в начале следующей недели в Москву придет похолодание, температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

