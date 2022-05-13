«Началось отщипывание!»: Москвичам пообещали аномальную холодную волну
Вильфанд сказал в эфире НСН, что столицу ждут 15-градусные выходные, а Шувалов указал на «гребень и ложбину», призвав не ждать тепла раньше 20 мая.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о грядущем попадании москвичей в «погодную аномалию».
«Создается классическая ситуация, но это классика, которая не обрадует, потому что формируется очень глубокая циклоническая ложбина на европейской территории России, при этом будет гребень повышенного давления в Западной и Восточной Сибири. Это означает, что вся европейская территория России к середине следующей недели будет в отрицательной аномалии температуры по отношению к норме, она будет достигать 4-5 градусов. Нам не повезет, и мы окажемся в центре этой аномалии», - сказал Александр Шувалов.
По его словам, тепло вернется в столицу не раньше 20 мая.
«Увы, приходится настраиваться на то, что тепла нам не увидеть, по крайней мере, до середины следующей недели. При этом и вся следующая неделя может оказаться в холодной волне. До 20 мая в плане потепления ничего не видно. Это как спускаться вниз по лестнице, ведущей вверх. Пока температуру 10-12 градусов можно будет считать за счастье», - указал синоптик.
Шувалов уточнил, что Москва не сразу замерзнет, а будет происходить «отщипывание».
«Этот процесс будет медленным. 10-12 градусов будут к середине следующей недели, но вот это отщипывание по градусу в день будет происходить на протяжении всех ближайших дней. Это произошло сегодня, на 1-2 градуса похолодает в субботу и воскресенье и в дальнейшем это продолжится. При этом наиболее заметные и продолжительные дожди будут в воскресенье и понедельник, в другие дни дожди будут кратковременными и далеко не везде», - добавил руководитель прогностического центра «Метео».
Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд порадовал «Радиоточку НСН» относительно приятным прогнозом на грядущие выходные.
«В субботу будет вполне теплая погода, 15-17 градусов, в воскресенье немного ниже – около 15 градусов. Существенных осадков не ожидается, но будет ветрено. И ночи будут не холодные – примерно 6-8 градусов», - пообещал Вильфанд.
По его словам, дожди и существенное похолодание придут в столицу только в понедельник.
«А вот с понедельника начнется существенное понижение температуры, в этот день максимальная температура будет 13-14 градусов, во вторник – 10-12. Будет достаточно холодный период, когда погода откатится по климатическим рельсам в третью декаду апреля. Кроме того, в эти дни осадки станут существенно интенсивнее», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что летняя погода установится в Москве примерно 28-29 мая. При этом в День Победы в некоторых районах столицы наблюдался дождь с градом, сопровождаемый ледяным ветром, однако после праздников потеплело.
До полудня 14 мая в Москве действует «желтый уровень» погодной опасности из-за сильного ветра.
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