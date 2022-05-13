«Началось отщипывание!»: Москвичам пообещали аномальную холодную волну

Вильфанд сказал в эфире НСН, что столицу ждут 15-градусные выходные, а Шувалов указал на «гребень и ложбину», призвав не ждать тепла раньше 20 мая. 

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о грядущем попадании москвичей в «погодную аномалию».

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности
«Создается классическая ситуация, но это классика, которая не обрадует, потому что формируется очень глубокая циклоническая ложбина на европейской территории России, при этом будет гребень повышенного давления в Западной и Восточной Сибири. Это означает, что вся европейская территория России к середине следующей недели будет в отрицательной аномалии температуры по отношению к норме, она будет достигать 4-5 градусов. Нам не повезет, и мы окажемся в центре этой аномалии», - сказал Александр Шувалов.

По его словам, тепло вернется в столицу не раньше 20 мая.

«Увы, приходится настраиваться на то, что тепла нам не увидеть, по крайней мере, до середины следующей недели. При этом и вся следующая неделя может оказаться в холодной волне. До 20 мая в плане потепления ничего не видно. Это как спускаться вниз по лестнице, ведущей вверх. Пока температуру 10-12 градусов можно будет считать за счастье», - указал синоптик.

Шувалов уточнил, что Москва не сразу замерзнет, а будет происходить «отщипывание».

«Этот процесс будет медленным. 10-12 градусов будут к середине следующей недели, но вот это отщипывание по градусу в день будет происходить на протяжении всех ближайших дней. Это произошло сегодня, на 1-2 градуса похолодает в субботу и воскресенье и в дальнейшем это продолжится. При этом наиболее заметные и продолжительные дожди будут в воскресенье и понедельник, в другие дни дожди будут кратковременными и далеко не везде», - добавил руководитель прогностического центра «Метео».

Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд порадовал «Радиоточку НСН» относительно приятным прогнозом на грядущие выходные.

«В субботу будет вполне теплая погода, 15-17 градусов, в воскресенье немного ниже – около 15 градусов. Существенных осадков не ожидается, но будет ветрено. И ночи будут не холодные – примерно 6-8 градусов», - пообещал Вильфанд.

По его словам, дожди и существенное похолодание придут в столицу только в понедельник.

Москвичам назвали даты начала климатического лета
«А вот с понедельника начнется существенное понижение температуры, в этот день максимальная температура будет 13-14 градусов, во вторник – 10-12. Будет достаточно холодный период, когда погода откатится по климатическим рельсам в третью декаду апреля. Кроме того, в эти дни осадки станут существенно интенсивнее», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее сообщалось, что летняя погода установится в Москве примерно 28-29 мая. При этом в День Победы в некоторых районах столицы наблюдался дождь с градом, сопровождаемый ледяным ветром, однако после праздников потеплело.

До полудня 14 мая в Москве действует «желтый уровень» погодной опасности из-за сильного ветра.

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ФОТО: www.flickr.com
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