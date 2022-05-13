Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в Москве

Похолодание ожидается в Москве в начале следующей недели, температура воздуха в столице будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности

«С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до 13…14°C тепла днем, а во вторник — уже до +10…12°C. Такой температурный фон на 3…4 градуса ниже нормы», — сообщил синоптик.

Как отметил Вильфанд, в этот период Москва окажется в тылу циклона, пишет RT. Поэтому город ожидает дождливая погода и атмосферное давление ниже нормы на 8–10 мм рт. ст., отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииПогода В МосквеРоман Вильфанд
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