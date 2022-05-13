Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в Москве

«С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до 13…14°C тепла днем, а во вторник — уже до +10…12°C. Такой температурный фон на 3…4 градуса ниже нормы», — сообщил синоптик.

Как отметил Вильфанд, в этот период Москва окажется в тылу циклона, пишет RT. Поэтому город ожидает дождливая погода и атмосферное давление ниже нормы на 8–10 мм рт. ст., отмечает Газета.ру.

