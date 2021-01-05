Синоптики ожидают погодные аномалии в нескольких регионах России

Аномальная погода прогнозируется в ближайшие дни в Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областях и ряде других регионах Урала и Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, там ночные температуры будут опускаться до 25-30 градусов мороза, что ниже нормы на 5-10 градусов. На Дальнем Востоке, напротив, прогнозируется аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов. Речь идет о севере Таймыра и Якутии.