Синоптики ожидают погодные аномалии в нескольких регионах России
Аномальная погода прогнозируется в ближайшие дни в Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областях и ряде других регионах Урала и Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, там ночные температуры будут опускаться до 25-30 градусов мороза, что ниже нормы на 5-10 градусов. На Дальнем Востоке, напротив, прогнозируется аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов. Речь идет о севере Таймыра и Якутии.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире НСН рассказал, чего ожидать от погоды на праздничных выходных. Синоптик отметил, что к рождественским праздникам в столицу придут морозы.
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