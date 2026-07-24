Компания Wildberries готова вложиться в средства защиты от дронов, но сегодня взаимодействие гражданского сектора с оружием крайне затруднено, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Склады Wildberries подверглись массовой атаке дронов минувшей ночью. В Ленобласти, где сбиты 59 БПЛА, произошло возгорание на складах в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пресс-служба RWB сообщает, что временно приостановлена работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи. Атаке подвергся и сортировочный центр компании в Симферополе. Делягин раскрыл, кто должен нести ответственность за защиту складов.