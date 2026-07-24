Депутат Делягин объяснил, почему Wildberries не может защититься от атак дронов
Михаил Делягин заявил НСН, что склады Wildberries не являются критической инфраструктурой, компания имеет финансовую возможность защищаться самостоятельно, но мешают нормативы.
Компания Wildberries готова вложиться в средства защиты от дронов, но сегодня взаимодействие гражданского сектора с оружием крайне затруднено, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Склады Wildberries подверглись массовой атаке дронов минувшей ночью. В Ленобласти, где сбиты 59 БПЛА, произошло возгорание на складах в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пресс-служба RWB сообщает, что временно приостановлена работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи. Атаке подвергся и сортировочный центр компании в Симферополе. Делягин раскрыл, кто должен нести ответственность за защиту складов.
«С одной стороны, склады Wildberries не являются критической инфраструктурой, то есть такой инфраструктурой, без которой жизнь невозможна, как, например, без электростанций. С другой стороны, это все-таки крайне важная инфраструктура. Поэтому задача государства заключается в обеспечении безопасности объектов энергетики, отопления, систем транспорта, в первую очередь. Во вторую очередь – обеспечивать безопасность товаропроводящей сети», - отметил он.
При этом, по его словам, проблема заключается не в этом, а в бюрократических процедурах.
«Wildberries относится к коммерчески крайне успешным предприятиям, было бы логично, если бы они могли сами вкладывать в обеспечение своей безопасности. Но я так понимаю, что бюрократические процедуры крайне затрудняют взаимодействие гражданского сектора с оружием. Я допускаю, что компания была бы рада вложить средства в закупку дронов, даже в производство дронов и ПВО для защиты своих складов. Я допускаю, что это запрещается нормативными актами даже в рамках пожарной безопасности. Такой технической возможности просто нет, дело не только в том, что требуется время и компетенции», - подчеркнул собеседник НСН.
18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях, в результате на складе в Котовске погибли 7 человек, а количество пострадавших в Котовске и Электростали превысило 50 человек. В ночь на 22 июля атаки продолжились, были нанесены по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске.
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