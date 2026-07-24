МИД работает над организацией визита Лаврова в Иран
24 июля 202611:36
Юлия Савченко
Россия прорабатывает визит министра иностранных дел страны Сергея Лаврова в Тегеран. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко агентству Tasnim.
«Мы над этим работаем», - подчеркнул замминистра.
Ранее Сергей Лавров отправился с визитом на Филиппины для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава «Эксмо» назвал главный фактор роста книжного рынка
- МИД работает над организацией визита Лаврова в Иран
- Депутат Делягин объяснил, почему Wildberries не может защититься от атак дронов
- Синоптики опровергли приход в Москву аномальной жары из Европы
- В Белоруссии два человека погибли в аварии с военным автомобилем
- «Абсолютно легко!»: Испанская группа The Locos не испугалась приехать в Россию
- Ставка на «Суперджет»: Сколько российских самолетов получит авиаотрасль к 2030 году
- Лавров ответил на слова Рубио о провале переговоров в Анкоридже
- В России появится новый дорожный знак парковки для многодетных семей
- Ким: Часть атакованных ВСУ складов Wildberries удалось сохранить