МИД работает над организацией визита Лаврова в Иран

Россия прорабатывает визит министра иностранных дел страны Сергея Лаврова в Тегеран. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко агентству Tasnim.

Лавров встретился в Москве с главой МИД КНДР

«Мы над этим работаем», - подчеркнул замминистра.

Ранее Сергей Лавров отправился с визитом на Филиппины для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).


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ФОТО: РИА Новости
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