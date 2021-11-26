Синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности в Москве

В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в Европейской России

Синоптики предупредили, что опасность в виде льда на дорогах сохранится до утра 28 ноября. Порывы ветра в столице и области могут достигать 15 метров в секунду.

Департамент транспорта призвал москвичей поменять летнюю резину на зимнюю. Горожанам, не успевшим этого сделать, рекомендуется в дни гололедицы сделать выбор в пользу общественного транспорта.

24 ноября на Москву обрушился сильный снегопад. Город встал в 10-бальных пробках, а столичные аэропорты были вынуждены в целях безопасности отменить или задержать рейсы.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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