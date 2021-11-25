В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в Европейской России
Аномальные температуры ожидаются в европейской части России в конце ноября: в центре Европейской России будет на пять градусов теплее нормы, на севере этой части страны — аномальные холода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
По словам Вильфанда, к выходным в центре Европейской России температура воздуха превысит норму на пять градусов. В воскресенье днем ожидается до плюс четырех, ночью — около нуля градусов, отмечает РИА ФАН.
При этом на юг Европейской России придет «более антициклональный режим погоды». К выходным в Крыму и Краснодарском крае потеплеет до плюс 14 — плюс 17 градусов, и температура будет на шесть-восемь градусов выше нормы, пишет «Свободная пресса».
Между тем на севере Европейской России прогнозируются серьезные морозы.
«В четверг ночью прогнозируется до минус десяти градусов, а к концу недели до минус 20-ти — минус 23 градусов. Днем температура будет до минус 12 градусов. Казалось бы это естественная ситуация. Но это не естественно, потому что на севере очень холодно, а на юге очень тепло», — отметил Вильфанд.
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