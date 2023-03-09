Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье

По словам синоптиков, местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, они ожидаются до 21:00 9 марта.

Также в Гидрометцентре России отметили, что в столичном регионе до 21:00 11 марта на дорогах местами ожидается гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что по-весеннему теплая погода ожидается в Москве в 20-х числах марта.



