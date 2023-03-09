Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье

Специалисты Гидрометцентра России предупредили москвичей и жителей Московской области о сильных порывах ветра, в регионах объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил портал moslenta.ru.

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По словам синоптиков, местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, они ожидаются до 21:00 9 марта.

Также в Гидрометцентре России отметили, что в столичном регионе до 21:00 11 марта на дорогах местами ожидается гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что по-весеннему теплая погода ожидается в Москве в 20-х числах марта.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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