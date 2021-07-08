Синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности

Предупреждение о температуре выше 30 градусов действует с 10 часов утра до 19 часов.

Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы в эфире НСН рассказала о правилах, которых должны придерживаться в жаркую погоду люди старшего возраста.

