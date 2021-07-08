Синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности
8 июля 202102:36
8 июля в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптиков.
Предупреждение о температуре выше 30 градусов действует с 10 часов утра до 19 часов.
Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы в эфире НСН рассказала о правилах, которых должны придерживаться в жаркую погоду люди старшего возраста.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru