Синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности

8 июля в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптиков.

Вильфанд рассказал об опасной погоде в начале недели

Предупреждение о температуре выше 30 градусов действует с 10 часов утра до 19 часов.

Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы в эфире НСН рассказала о правилах, которых должны придерживаться в жаркую погоду люди старшего возраста.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ПогодаЖара
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