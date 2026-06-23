Пять дронов ВСУ атаковали школу в Запорожской области
23 июня 202612:41
Юлия Савченко
Беспилотники ВСУ атаковали школу в селе Водяное Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Как уточнил губернатор, пять дронов ударили по территории средней школы №1 в селе в Каменско-Днепровском муниципальном округе.
«Серьезные повреждения получили здание столовой, оконное остекление и генератор», - написал Балицкий на платформе «Макс».
По его словам, пострадавших нет.
Ранее украинские беспилотники атаковали центр космической связи «Дубна» в Подмосковье.
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