Вильфанд рассказал об опасной погоде в начале недели
Сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, тепло придет в Карелию, на Кольский полуостров и в Санкт-Петербург. В Крыму ожидается ветер 20-25 метров в секунду, а также сильный ливень. Температура в начале недели будет на уровне 24-25 градусов.
В Ростовской области синоптики ожидают сильный дождь, грозу, град, ветер 15-20 метров в секунду. Одновременно с этим прогнозируется жара до 40 градусов.
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