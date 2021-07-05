Вильфанд рассказал об опасной погоде в начале недели

По его словам, тепло придет в Карелию, на Кольский полуостров и в Санкт-Петербург. В Крыму ожидается ветер 20-25 метров в секунду, а также сильный ливень. Температура в начале недели будет на уровне 24-25 градусов.

В Ростовской области синоптики ожидают сильный дождь, грозу, град, ветер 15-20 метров в секунду. Одновременно с этим прогнозируется жара до 40 градусов.

