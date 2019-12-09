Синоптики обещают погодные аномалии по всей России
В большинстве регионов России температура воздуха в декабре заметно превышает климатическую норму и в ближайшие дни ситуация коренным образом не изменится. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Специалисты подчёркивают, что в отдельных районах страны столбик термометра поднялся на 16 градусов выше нормы. В зоне положительной аномалии окажется почти вся территория страны. Исключения составят юг Европейской части и некоторые районы Дальнего Востока.
Между тем, ранее сегодня в Гидрометцентре заявили, что похолодание придёт в столичный регион 12 декабря. Днём столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки, в темное время суток будет до минус 7 градусов. При этом погода будет солнечной.
Кстати, ранее морозы до -30° пообещал москвичам в канун Нового года сайт «Гисметео». По данным ресурса, резкое похолодание начнется 27 декабря, когда температура за сутки опустится с -6°C до -14°C. Далее морозы будут усиливаться и в ночь на 1 января достигнут -34°C.
Этот прогноз не соответствует действительности, заявил в эфире НСН исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Любой прогноз за пределами семи дней может быть ошибочен. А почему бы сейчас не спрогнозировать, какая погода может быть на 1 или 9 мая?! Это же тоже очень интересно! Есть вещи, которые противоречат науке. Есть теоремы, которые доказывают, что прогнозировать по дням за две недели нельзя. Когда-нибудь это станет возможно, но сейчас мы прогнозируем погоду на 5-7 дней вперед. Теоретически — на две недели», — пояснил он.
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