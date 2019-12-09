Синоптики обещают погодные аномалии по всей России

В большинстве регионов России температура воздуха в декабре заметно превышает климатическую норму и в ближайшие дни ситуация коренным образом не изменится. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Специалисты подчёркивают, что в отдельных районах страны столбик термометра поднялся на 16 градусов выше нормы. В зоне положительной аномалии окажется почти вся территория страны. Исключения составят юг Европейской части и некоторые районы Дальнего Востока.

Между тем, ранее сегодня в Гидрометцентре заявили, что похолодание придёт в столичный регион 12 декабря. Днём столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки, в темное время суток будет до минус 7 градусов. При этом погода будет солнечной.