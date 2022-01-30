Синоптик пообещал москвичам «истинно февральскую» погоду

По-настоящему «февральскую погоду» жителям Московского региона пообещал метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Погодные изменения наступят уже на следующей неделе, пообещал он в беседе с RT.

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Москвичей ожидают резкие погодные изменения, сильные ветра и метели.

«Снег будет, метели в начале недели будут, оттепель в понедельник и первую половину вторника тоже будет... Потом постепенное и довольно значительное понижение температуры, в пятницу уже до -10...-15 °С в ночные и утренние часы. Разнохарактерная, разнонаправленная погода — истинно февральская», — рассказал Шувалов.

По его словам, такая погода распространится по всей средней полосе России. В Северо-Западном регионе метеоролог спрогнозировал похолодание, а на востоке страны - потепление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил, что в предстоящие выходные 29 и 30 января москвичей ожидает теплая погода и низкое давление.

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ФОТО: РИА Новости
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