Синоптики назвали причину непогоды на Урале
Сильная разница атмосферного давления стала причиной низких температур, ветра, метели и сильных осадков на Урале, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Постепенно область высокого давления перемещается к востоку и можно сказать, что завтра во второй половине дня ситуация существенно улучшится», - отметил синоптик.
Ранее в трех районах Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аномально низкой температурой и сильным ветром.
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