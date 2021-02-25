Синоптики назвали причину непогоды на Урале

«Постепенно область высокого давления перемещается к востоку и можно сказать, что завтра во второй половине дня ситуация существенно улучшится», - отметил синоптик.

Ранее в трех районах Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аномально низкой температурой и сильным ветром.

