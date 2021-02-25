Синоптики назвали причину непогоды на Урале

Сильная разница атмосферного давления стала причиной низких температур, ветра, метели и сильных осадков на Урале, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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«Постепенно область высокого давления перемещается к востоку и можно сказать, что завтра во второй половине дня ситуация существенно улучшится», - отметил синоптик.

Ранее в трех районах Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аномально низкой температурой и сильным ветром.

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ФОТО: РИА Новости/Егор Еремов
ТЕГИ:УралПогодаСиноптики
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