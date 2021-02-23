«Другая климатическая эпоха»: метеоролог объяснила погодные аномалии в Москве

Непривычное сочетание морозов и осадков зимой этого года связано с наступлением новой климатической эпохи. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова в интервью «Российской газете».

Как отметила метеоролог, погода в феврале была очень необычной: холодной и при этом снежной, что бывает нечасто. Позднякова считает, что в последнюю неделю месяца столицу также ждет аномальная погода — в среду и четверг Москву накроют снегопады, затем температура поднимется до нуля, а после регион настигнут 25-градусные морозы.

Метеоролог напомнила, что в 2012 году Москва испытала на себе подобные погодные отклонения, однако тогда осадков было меньше. Как пояснила специалист, снегопады, а также ливни весной и летом прошлого года объясняются нетипичным движением циклонов с севера на юг и с юга на север, отмечает МИР 24.

«Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха», — добавила Позднякова.

При этом метеоролог уточнила, что перемена климата началась около пяти-семи лет назад, и не исключено, что в последующие годы погодных катаклизмов станет еще больше.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал позднюю весну на европейской территории России. Как отметил синоптик, зима здесь была аномально холодной, поэтому весна наступит на несколько недель позже. При этом Тишковец предрек европейской части страны более теплое лето, сообщает Ura.ru.

