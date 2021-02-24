В Челябинской области введен режим ЧС из-за метели
В трех районах Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аномально низкой температурой и сильным ветром, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
На южных трассах возникли автозаторы, спасатели оказывают помощь водителям. На трассе Магнитогорск - Челябинск владельцы автомобилей оказались в заторе из-за непогоды.
Эвакуированы 106 человек, в том числе девять детей.
В настоящее время в области наблюдается усиление ветра до 20-25 м/с, метели. Местами температура упала до -40 градусов.
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