Синоптики: москвичей ждут суперлетняя погода и тропические ночи

Жителей и гостей Москвы с 15 по 18 августа ожидает аномальная жара, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Москвичам сообщили об ухудшении погоды

По его словам, будет действовать предупреждение об опасности. Такую погоду синоптик назвал «суперлетней». Ночи будут тропические - 16-19 градусов в спальных районах и 21-23 градуса в центре. Днем ожидается 28-32 градуса. Такой температурный фон на 5-6 градусов выше нормы.

Такая погода связана с тем, что в регион пришел антициклон и теплый воздух с Ближнего Востока.

Напомним, жара до 37 и 40 градусов придет в ряд регионов Поволжья и юга России.

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ФОТО: РИА Новости
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