Синоптики: москвичей ждут суперлетняя погода и тропические ночи

По его словам, будет действовать предупреждение об опасности. Такую погоду синоптик назвал «суперлетней». Ночи будут тропические - 16-19 градусов в спальных районах и 21-23 градуса в центре. Днем ожидается 28-32 градуса. Такой температурный фон на 5-6 градусов выше нормы.

Такая погода связана с тем, что в регион пришел антициклон и теплый воздух с Ближнего Востока.

Напомним, жара до 37 и 40 градусов придет в ряд регионов Поволжья и юга России.

