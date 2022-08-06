Москвичам сообщили об ухудшении погоды

Гроза и усиление ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на прогноз синоптиков.

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«По прогнозам синоптиков, сегодня и до конца суток 7 августа в столице ожидаются ливни, гроза, усиление ветра до 23 метров в секунду», - отмечается в официальном сообщении.

Столичные чиновники рекомендовали москвичам оставаться предельно внимательными, находясь на улице - не укрываться под деревьями от непогоды и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил НСН, что на следующей неделе москвичей ждет комфортная погода. Воздух не будет прогреваться выше 25 градусов.

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ФОТО: РИА Новости
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