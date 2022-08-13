В Гидрометцентре предупредили о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России

По словам синоптика, антициклон из Европы сейчас продвигается на территорию России, и его влияние будет мощным и обширным.

«Гребень антициклона, который перемещается с запада, будет спокойно распространяться, но фундаментально устанавливаться на европейской части России. В выходные столбик термометра будет стремиться к 30-градусной отметке. Жаркая погода возвращается в центр европейской России», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Так, жара будет распространяться в Волгоградской и Астраханской областях, на востоке Ставрополья: здесь ожидается до 37-38 градусов тепла, а в Калмыкии температура воздуха достигнет 40 градусов. Кроме того, к концу недели жаркая погода и температура 37-38 градусов придет на юг Ростовской области и в Краснодарский край, в континентальных районах Крыма потеплеет до 35-37 градусов.

