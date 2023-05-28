Синоптики: июнь в Центральной России будет теплее нормы
28 мая 202318:12
В первый месяц лета температура воздуха в Центральной России будет выше нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Синоптик уточнил, что температура воздуха будет примерно на 1 градус выше нормы. Дефицит осадков может составить 10-30%, заявил он.
Тишковец отметил, что солнечных дней в июне будет больше, чем в среднем за многолетнюю историю наблюдений.
В Ростове-на-Дону вечером 26 мая прошел мощный ливень с градом. Из-за разгула стихии пробки в городе достигли 9 баллов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru