Синоптики: июнь в Центральной России будет теплее нормы

Синоптик уточнил, что температура воздуха будет примерно на 1 градус выше нормы. Дефицит осадков может составить 10-30%, заявил он.

Тишковец отметил, что солнечных дней в июне будет больше, чем в среднем за многолетнюю историю наблюдений.

В Ростове-на-Дону вечером 26 мая прошел мощный ливень с градом. Из-за разгула стихии пробки в городе достигли 9 баллов, передает «Радиоточка НСН».

