Синоптики: июнь в Центральной России будет теплее нормы

В первый месяц лета температура воздуха в Центральной России будет выше нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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Синоптик уточнил, что температура воздуха будет примерно на 1 градус выше нормы. Дефицит осадков может составить 10-30%, заявил он.

Тишковец отметил, что солнечных дней в июне будет больше, чем в среднем за многолетнюю историю наблюдений.

В Ростове-на-Дону вечером 26 мая прошел мощный ливень с градом. Из-за разгула стихии пробки в городе достигли 9 баллов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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