Синоптики анонсировали аномальное похолодание

Мишутин раскритиковал своих подчиненных, которые «упустили ситуацию» с ростом цен на продукты Правительство схватилось за цены после требования президента Бизнесу назвали розничные цены на подсолнечное масло и сахар Премьер – производителям и ритейлу: не надо наживаться на людях