Синоптики анонсировали аномальное похолодание

На востоке Европейской России ожидаются температурные аномалии, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, на 17 градусов холоднее нормы будет в Татарстане. До 13 декабря в Ульяновской области температура опустится ниже нормы на 9 градусов. В Оренбургской области до 15 декабря прогнозируется аномально холодная погода, ниже климатической нормы на 9 градусов.

В Москве ожидаются морозы и переменчивая погода

Ранее синоптики предупредили о заметном изменении погоды к началу следующей недели в центре европейской части России, сообщает «Российская газета со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

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