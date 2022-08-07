Синоптики: 7 августа в Москве ожидается гроза

Облачная погода с прояснениями и ливень прогнозируется в Москве 7 августа, сообщает Гидрометцентр.

Стало известно о погоде в Центральной России в августе

Днем в городе воздух прогреется до +27…+29 градусов, ночью температура опустится до +15...+17 градусов.

В отдельных районах мегаполиса прогнозируется очень сильный дождь с грозой и градом.

При этом ветер может усилиться до 15–20 м/c, местами до 25 м/c.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил НСН, что на следующей неделе москвичей ждет комфортная погода. Воздух не будет прогреваться выше 25 градусов.

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ФОТО: РИА Новости
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