Синоптики: 7 августа в Москве ожидается гроза
Облачная погода с прояснениями и ливень прогнозируется в Москве 7 августа, сообщает Гидрометцентр.
Днем в городе воздух прогреется до +27…+29 градусов, ночью температура опустится до +15...+17 градусов.
В отдельных районах мегаполиса прогнозируется очень сильный дождь с грозой и градом.
При этом ветер может усилиться до 15–20 м/c, местами до 25 м/c.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил НСН, что на следующей неделе москвичей ждет комфортная погода. Воздух не будет прогреваться выше 25 градусов.
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