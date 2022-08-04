Стало известно о погоде в Центральной России в августе

«На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше», – заявил синоптик. Как ожидается, в ближайшие дни воздух прогреется до 32 градусов. Такая температура как минимум на четыре-пять градусов превышает климатическую норму.

Напомним, 6 августа будет самым жарким днем на этой неделе — +31…+33.

