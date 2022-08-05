Синоптик: Супержара уйдет из Москвы в воскресенье вместе с грозой и градом
Глава прогностического центра «Метео» сообщил в эфире НСН, что на следующей неделе температура в столице до 30-градусных значений не дотянется.
Супержара продержится в Москве до воскресенья, однако уже во второй половине дня холодный атмосферный фронт принесет грозу со шквалистым ветром и градом. После этого погода станет комфортной и всю новую неделю 30-градусных значений уже не будет, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«В субботу будет супержара, в центре до +32 градусов. Перемены в погоде произойдут во второй половине дня в воскресенье. В первой половине дня воздух может прогреться до +28-29 градусов, а после обеда ожидаются гроза, гром, при грозе шквалистое усиление ветра, местами возможен град. После прохождения этого холодного атмосферного фронта температура уже будет гораздо ниже», - сообщил синоптик.
По словам Шувалова, всю следующую неделю в столице прогнозируется комфортная теплая погода.
«В понедельник будет накрапывать небольшой дождик, температура выше +24-25 градусов не будет. Со вторника по пятницу без осадков и комфортная температура от +22-х до +25 градусов», - отметил глава прогностического центра «Метео».
В пятницу, 5 августа, в Москве переменная облачность, без осадков и до +31 градуса.
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