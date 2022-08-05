Синоптик: Супержара уйдет из Москвы в воскресенье вместе с грозой и градом

Супержара продержится в Москве до воскресенья, однако уже во второй половине дня холодный атмосферный фронт принесет грозу со шквалистым ветром и градом. После этого погода станет комфортной и всю новую неделю 30-градусных значений уже не будет, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«В субботу будет супержара, в центре до +32 градусов. Перемены в погоде произойдут во второй половине дня в воскресенье. В первой половине дня воздух может прогреться до +28-29 градусов, а после обеда ожидаются гроза, гром, при грозе шквалистое усиление ветра, местами возможен град. После прохождения этого холодного атмосферного фронта температура уже будет гораздо ниже», - сообщил синоптик.