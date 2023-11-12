Синоптик: метеорологическая зима в Москве наступит 17 ноября
В Москве в следующую пятницу наступит метеорологическая зима, рассказали РИА Новости в центре «Фобос».
В пятницу, 17 ноября, среднесуточная температура в Москве опустится до минусовых значений. Это будет означать наступление метеорологической зимы.
По его словам, в следующие выходные температура воздуха в столице не поднимется выше нуля градусов, при этом будет солнечно.
Европейская служба мониторинга Copernicus сообщила, что октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура месяца составила 15,3 градуса.
По данным Reuters, 2023 год может стать самым жарким за 125 тысяч лет. Ученые назвали причиной повышения температуры природное явление Эль-Ниньо, вызвавшее нагрев поверхности восточной части Тихого океана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru