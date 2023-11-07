Синоптик Леус: Температура воздуха в Москве 7 ноября побила рекорд 1954 года

Температура воздуха в Москве в ночь с 6 на 7 ноября побила рекорд 1954 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Так, температура воздуха достигла отметки в плюс 9,2 градуса, в 1954 году рекорд был зафиксирован на уровне 6,3 градусов тепла.

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В Москве 2 ноября был побит температурный рекорд 1942 года (13,3 градуса тепла). Об этом сообщили «Метеовести». При этом накануне в столице был побит температурный рекорд 1934 года. По заявлению синоптиков, запасов тепла со среды хватило, для того, чтобы побить температурный рекорд в четверг, несмотря на начавшееся похолодание в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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