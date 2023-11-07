Синоптик Леус: Температура воздуха в Москве 7 ноября побила рекорд 1954 года

В Москве 2 ноября был побит температурный рекорд 1942 года (13,3 градуса тепла). Об этом сообщили «Метеовести». При этом накануне в столице был побит температурный рекорд 1934 года. По заявлению синоптиков, запасов тепла со среды хватило, для того, чтобы побить температурный рекорд в четверг, несмотря на начавшееся похолодание в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

