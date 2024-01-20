Синоптик заявил, что из Московского региона ушли все циклоны

Все циклоны покинули Московский регион, его жителей одидает на выходных морозная погода практически без осадков. Об этом рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве крещенскую оттепель

«Связано это с тем, что все циклоны покинули Московский регион, и мы находимся в области относительно высокого давления. Давление сегодня будет примерно составлять норму, но в течение всего дня будет расти.», - пояснил он.

По словам специалиста, в субботу в Москве и Подмосовье будет пасмурно, на дорогах – гололедица. Температура — -4...-6 °С.

В воскресенье ожидаются прояснения

«Температура ночью с субботы на воскресенье — -15...-17 °С, по области — -15...-20 °С, а днём — -10...-12 °С по Москве и -9...-14 °С по области», — уточнил Ильин.

По его словам, с понедельника температура воздуха начнет увеличиваться.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН рассказал, что в столичный регион в выходные придет в меру морозная и безветренная погода.



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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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