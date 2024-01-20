Синоптик заявил, что из Московского региона ушли все циклоны

«Связано это с тем, что все циклоны покинули Московский регион, и мы находимся в области относительно высокого давления. Давление сегодня будет примерно составлять норму, но в течение всего дня будет расти.», - пояснил он.

По словам специалиста, в субботу в Москве и Подмосовье будет пасмурно, на дорогах – гололедица. Температура — -4...-6 °С.

В воскресенье ожидаются прояснения

«Температура ночью с субботы на воскресенье — -15...-17 °С, по области — -15...-20 °С, а днём — -10...-12 °С по Москве и -9...-14 °С по области», — уточнил Ильин.



По его словам, с понедельника температура воздуха начнет увеличиваться.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН рассказал, что в столичный регион в выходные придет в меру морозная и безветренная погода.





