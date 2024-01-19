«Мороз и солнце»: Шувалов пообещал безветренные выходные без осадков
В грядущие выходные москвичей ждет морозная погода без осадков, однако на предстоящей неделе в регион придет вторая с начала года оттепель, сказал НСН Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные и на предстоящей неделе.
По словам метеоролога, в столичный регион в выходные придет в меру морозная и безветренная погода.
«Будут прекрасные выходные. В субботу столбики термометров покажут -8…-10 градусов, в воскресенье — -12…-14 градусов, при этом в воскресенье более вероятна солнечная погода. Кроме того, в выходные уляжется ветер, он уже сейчас стал значительно слабее, чем днем раньше, его скорость составит 3-8 м/с. Не ожидается в выходные и существенных осадков», — сказал Шувалов.
Вместе с тем собеседник НСН добавил, что на предстоящей неделе погода существенно изменится.
«В понедельник-вторник усилится ветер, его порывы будут достигать 12-14 м/с. Связано это с приближением новой фронтальной зоны с запада, она же принесет с собой и снегопады. При этом несколько потеплеет, до -3…-8 градусов, а в среду и в четверг не исключен мягкий, спокойный переход осадков в фазу мокрого снега с дождем, но ледяного дождя пока не ожидается. Это будет уже вторая оттепель с начала года», — подытожил он.
Ранее Шувалов заявил, что на фоне потепления в 2024 году в мире будет происходить больше засух, а также начнутся процессы, которые могут приводить к очень сильным и продолжительным осадкам
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