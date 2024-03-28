Синоптик Вильфанд пообещал аномальные для конца марта +15 в столичном регионе

По его словам, в Москве 30 марта воздух прогреется до +11…+13 градусов, в Московской области столбики термометров достигнут отметки +14. Еще теплее будет 31 марта и 1 апреля: до +15 градусов. Это на 4-5 градусов выше нормы, такая погода соответствует середине апреля, подчеркнул метеоролог.

По словам синоптика, аномальное тепло объясняется переносом теплых воздушных масс, которые к 31 марта начнут поступать с севера африканского континента.

При этом Вильфанд заявил, что с 3 апреля начнется похолодание до климатической нормы — +8…+9 градусов. В целом же апрель в столичном регионе будет теплым, солнечным и сухим, добавил собеседник радиостанции.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что первая пыльца появится в Москве уже 26 марта.

