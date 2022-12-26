Синоптик: В Москве на Новый год будет снег с дождем

Москвичам не стоит ожидать ледяного дождя 31 декабря, для этого нужны весьма специфические условия, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. 

На Новый год и 1 января в Москве прогнозируется снег с дождем, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

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«Будут осадки в разнообразной фазе 31 декабря и 1 января. Скорее всего, это будет мокрый снег с дождем, это не будет ледяной дождь, для этого нужны весьма специфические условия. Больше, чем за три-пять дней подобные явления предсказать невозможно», - сказал Шувалов.

Ранее Александр Шувалов в разговоре с НСН отмечал, что большое количество осадков, выпавших в России, будет являться хорошим заделом под урожай следующего года.

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ФОТО: пресс-служба ГУМ-катка
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