Синоптик: В Москве на Новый год будет снег с дождем

«Будут осадки в разнообразной фазе 31 декабря и 1 января. Скорее всего, это будет мокрый снег с дождем, это не будет ледяной дождь, для этого нужны весьма специфические условия. Больше, чем за три-пять дней подобные явления предсказать невозможно», - сказал Шувалов.

Ранее Александр Шувалов в разговоре с НСН отмечал, что большое количество осадков, выпавших в России, будет являться хорошим заделом под урожай следующего года.

