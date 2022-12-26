Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в новогоднюю ночь

На 80% территории России в новогоднюю ночь температура ожидается около климатической нормы, а в Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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По его словам, Красноярский край, Тюменскую, Омскую и Новосибирскую области ожидает погода на 1 января суровее обычного. Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе. В Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях температура будет на 4-5 градусов ниже нормы. В Тюменской области также температура ожидается ниже нормы на 8-10 градусов. В Якутии в новогоднюю ночь температура ожидается на 4-5 градусов выше нормы.

Хотя снегопадов в Москве и Подмосковье в ночь на 1 января не ожидается, высота снега будет заметно выше, чем это бывает обычно.

В Санкт-Петербурге погода в праздничную ночь также ожидается мягкая.

26.12.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, на тему: «Из дождика в мороз: Какой будет погода на новогодние праздники»?

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаПогода В МосквеРоман Вильфанд
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