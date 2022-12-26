Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в новогоднюю ночь
На 80% территории России в новогоднюю ночь температура ожидается около климатической нормы, а в Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, Красноярский край, Тюменскую, Омскую и Новосибирскую области ожидает погода на 1 января суровее обычного. Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе. В Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях температура будет на 4-5 градусов ниже нормы. В Тюменской области также температура ожидается ниже нормы на 8-10 градусов. В Якутии в новогоднюю ночь температура ожидается на 4-5 градусов выше нормы.
Хотя снегопадов в Москве и Подмосковье в ночь на 1 января не ожидается, высота снега будет заметно выше, чем это бывает обычно.
В Санкт-Петербурге погода в праздничную ночь также ожидается мягкая.
26.12.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, на тему: «Из дождика в мороз: Какой будет погода на новогодние праздники»?
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 595 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+6 176 / сут.
- Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в новогоднюю ночь
- МИД РФ: политическое урегулирование на Украине не будет вестись на условиях Киева
- Трамп назвал Байдена умственно отсталым
- СМИ: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Украины
- Назван день операции Рогозина по извлечению осколка
- Трутнев предложил создать центры подготовки бойцов спецназа по всей России
- Медведев: Альянсы стран Запада распадутся
- На Украине работают более 5,5 тысячи пунктов обогрева
- Медведев заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу
- Посольство проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru