Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в новогоднюю ночь

По его словам, Красноярский край, Тюменскую, Омскую и Новосибирскую области ожидает погода на 1 января суровее обычного. Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе. В Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях температура будет на 4-5 градусов ниже нормы. В Тюменской области также температура ожидается ниже нормы на 8-10 градусов. В Якутии в новогоднюю ночь температура ожидается на 4-5 градусов выше нормы.

Хотя снегопадов в Москве и Подмосковье в ночь на 1 января не ожидается, высота снега будет заметно выше, чем это бывает обычно.

В Санкт-Петербурге погода в праздничную ночь также ожидается мягкая.

26.12.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, на тему: «Из дождика в мороз: Какой будет погода на новогодние праздники»?

