Синоптик назвал обильные осадки хорошим заделом под урожай 2023 года

«Что касается осадков, то декабрь выдающийся по их количеству. Еще чуть-чуть и будет две месячные нормы. Да, это не так, как в Приморском крае в прошедшие дни, когда выпало то ли 1,5, то ли половина годовой нормы. Но все равно это достаточно существенно. С другой стороны, есть и более южные районы: Коломна, Тула, где количество осадков уже превышает 2,5 месячной нормы. Но найдем в этом и положительный признак: это хороший задел под урожай следующего года», - сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в разговоре с ТАСС сообщила, что в Москве с начала декабря выпало 48 мм осадков, что составляет почти месячную норму, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

