Синоптики пообещали снег в мае

9 мая в центре России оказалось самым прохладным с начала мая. Об этом сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. В полуденные часы температура не превышала +11 градусов, было облачно, местами прошел небольшой дождь.

По словам синоптика, такая погода сохранится всю субботу и частично – в воскресенье. Дневная температура сохранится на уровне +11 градусов, ночью – около +5-+7 градусов. Облачность, дожди и северный ветер добавят ощущения холода.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН отметил, что снижение температуры в День Победы в центральной части России – норма для первой трети мая.

«Первомайское тепло несколько разбаловало нас. Но в последний день майских каникул значительно потеплеет. Москва и вся Центральная Россия попадут в небольшой и узкий теплый сектор циклона, который будет смещаться к северо-западу. Потеплеет до +20-+25 градусов. Но этот всплеск тепла будет предварять серьезное похолодание, которое продлится около 5-7 дней», - спрогнозировал метеоролог.

Леонид Старков объяснил похолодание возникновением тропосферной ложбины, которая будет наполнена арктическим воздухом. Это погодное явление повлечет похолодание с понижением стандартной температуры на 5-7 градусов.