Синоптики пообещали снег в мае
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН пообещал на следующей неделе снег в Санкт-Петербурге, Череповце и Архангельске.
9 мая в центре России оказалось самым прохладным с начала мая. Об этом сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. В полуденные часы температура не превышала +11 градусов, было облачно, местами прошел небольшой дождь.
По словам синоптика, такая погода сохранится всю субботу и частично – в воскресенье. Дневная температура сохранится на уровне +11 градусов, ночью – около +5-+7 градусов. Облачность, дожди и северный ветер добавят ощущения холода.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН отметил, что снижение температуры в День Победы в центральной части России – норма для первой трети мая.
«Первомайское тепло несколько разбаловало нас. Но в последний день майских каникул значительно потеплеет. Москва и вся Центральная Россия попадут в небольшой и узкий теплый сектор циклона, который будет смещаться к северо-западу. Потеплеет до +20-+25 градусов. Но этот всплеск тепла будет предварять серьезное похолодание, которое продлится около 5-7 дней», - спрогнозировал метеоролог.
Леонид Старков объяснил похолодание возникновением тропосферной ложбины, которая будет наполнена арктическим воздухом. Это погодное явление повлечет похолодание с понижением стандартной температуры на 5-7 градусов.
«В дневные часы температура не будет превышать +10-+12 градусов. Похолодание будет сопровождаться облачной погодой и небольшими дождями. Такой погода будет в центре России, средних широтах. А на широте Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца даже выпадет снег, а в Архангельске даже сформируется временный снежный покров», - пообещал Леонид Старков.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН, что в ближайшие дни погода в столичном регионе будет переменчивой.
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