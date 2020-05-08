Москвичей в День Победы ждет прохладная погода с дождем

В ближайшие дни температура в столичном регионе будет неустойчивой с колебаниями температуры, атмосферного давления, режима осадков, температурного фона. Однако в целом погода будет соответствовать многолетней норме. Об этом в эфире НСН сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Похолодание, которое случилось в пятницу продолжится и в субботу, 9 мая. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь, местами умеренный, минимальная температура ночью +6..+8 градусов в Москве, в Подмосковье +5..+10 градусов. В дневные часы из-за северного ветра удержится прохладная погода: в мегаполисе +13..+15 градусов, в Подмосковье от +11 до +16 градусов. В воскресенье дождей будет меньше, небольшой кратковременный дождь пройдет местами, ветер северо-западный ожидается днем с порывами до 15 метров в секунду. Ночью будет также прохладно, как и в субботу, а вот днем станет немного теплее: +17..+19 градусов в Москве, по области +15..+20 градусов», - рассказала синоптик.