Москвичей в День Победы ждет прохладная погода с дождем
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН, что в ближайшие дни погода в столичном регионе будет переменчивой.
В ближайшие дни температура в столичном регионе будет неустойчивой с колебаниями температуры, атмосферного давления, режима осадков, температурного фона. Однако в целом погода будет соответствовать многолетней норме. Об этом в эфире НСН сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Похолодание, которое случилось в пятницу продолжится и в субботу, 9 мая. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь, местами умеренный, минимальная температура ночью +6..+8 градусов в Москве, в Подмосковье +5..+10 градусов. В дневные часы из-за северного ветра удержится прохладная погода: в мегаполисе +13..+15 градусов, в Подмосковье от +11 до +16 градусов. В воскресенье дождей будет меньше, небольшой кратковременный дождь пройдет местами, ветер северо-западный ожидается днем с порывами до 15 метров в секунду. Ночью будет также прохладно, как и в субботу, а вот днем станет немного теплее: +17..+19 градусов в Москве, по области +15..+20 градусов», - рассказала синоптик.
В начале следующей недели станет немного теплее. Однако очередной циклон принесет дождь и понижение температуры уже в среду.
«В понедельник ожидается прохладная ночь, но зато уже без осадков, температура +6..+8 градусов в Москве, по области +3..+8 градусов. Днем без осадков, максимальная температура в столице около +20 градусов, в Подмосковье +17..+22 градуса. Ветер развернется на западный, юго-западный. Однако уже во вторник подойдет очередной циклон, он принесет дожди, и теплая погода опять сменится похолоданием. Во вторник будет еще +15..+20 градусов днем, а вот в среду - всего лишь +14..+19 и дождь. Ночь ожидается холодной: +2..+7 градусов», - добавила главный специалист Гидрометцентра.
Синоптик отметила, что в апреле в столичном регионе наблюдался дефицит осадков, зато в мае их будет много.
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