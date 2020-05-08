Гидрометцентр: Некоторые регионы России ждет засуха
Жители нескольких регионов России могут столкнуться с дефицитом осадков и последующей засухой. Как пишет ТАСС, об этом заявили научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в настоящий момент малое количеством осадков наблюдается, в частности, в Калужской, Липецкой, Курской и Белгородской областях - там уровень осадков составляет лишь 35% от нормы. Помимо этого, недостаток влаги фиксируется в Астраханской области, Краснодарском крае, в Крыму и Подмосковье, пишет Газета.ру.
Однако пока специалисты не дают никаких точных прогнозов по урожайности, поскольку обильные осадки в мае могут исправить ситуацию и снизить угрозу засухи, отмечает телеканал 360.
Например, 5 мая стало известно, что в столичном регионе за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 миллиметр. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные столичного метеобюро. При этом, специалисты подчеркнули, что дождливая погода с грозами и шквалистым ветром сохранится в столичном регионе до четверга.
Также сообщалось, что в Москве и области продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Днем во вторник, 5 мая, воздух в мегаполисе может прогреться до +22 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
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