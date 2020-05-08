Гидрометцентр: Некоторые регионы России ждет засуха

Жители нескольких регионов России могут столкнуться с дефицитом осадков и последующей засухой. Как пишет ТАСС, об этом заявили научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в настоящий момент малое количеством осадков наблюдается, в частности, в Калужской, Липецкой, Курской и Белгородской областях - там уровень осадков составляет лишь 35% от нормы. Помимо этого, недостаток влаги фиксируется в Астраханской области, Краснодарском крае, в Крыму и Подмосковье, пишет Газета.ру.

Однако пока специалисты не дают никаких точных прогнозов по урожайности, поскольку обильные осадки в мае могут исправить ситуацию и снизить угрозу засухи, отмечает телеканал 360.