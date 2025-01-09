Синоптики пообещали гололедицу в столичном регионе до 20 января
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы. Предупреждение действует с 16:00 9 января до 2:00 20 января.
По словам синоптиков, погода в столице имеет переменчивый характер из-за высокой активности западных циклонов. В четверг в городе наблюдалось редкое сочетание тепла и солнца. В пятницу же оказывать влияние на погоду будет очередной циклон, он придет в центр Европейской России с облаками и осадками, снег перейдет в дождь, возможен гололед. В субботу также возможен дождь, к вечеру он перейдет в снег, а в воскресенье температура опустится ниже нуля.
В начале новой недели москвичей ожидает «мягкий зимний вариант погоды». В понедельник и вторник, 13 и 14 января, днем прогнозируется мороз до минус шести градусов, ночью — до минус восьми.
Ранее из-за непогоды на трассе в Акмолинской области Казахстана столкнулись 95 автомобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru