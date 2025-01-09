Синоптики пообещали гололедицу в столичном регионе до 20 января

По словам синоптиков, погода в столице имеет переменчивый характер из-за высокой активности западных циклонов. В четверг в городе наблюдалось редкое сочетание тепла и солнца. В пятницу же оказывать влияние на погоду будет очередной циклон, он придет в центр Европейской России с облаками и осадками, снег перейдет в дождь, возможен гололед. В субботу также возможен дождь, к вечеру он перейдет в снег, а в воскресенье температура опустится ниже нуля.

В начале новой недели москвичей ожидает «мягкий зимний вариант погоды». В понедельник и вторник, 13 и 14 января, днем прогнозируется мороз до минус шести градусов, ночью — до минус восьми.

Ранее из-за непогоды на трассе в Акмолинской области Казахстана столкнулись 95 автомобилей.



